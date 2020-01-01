الأهلي يُعلن تشخيص إصابة جيرالدو ومدة غيابه عن اللعب

الأهلي يُواجه سموحة مساء غدٍ في الدوري المصري

أعلن النادي الأهلي نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها جناحه جيرالدو بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأحمر قد عادت يوم الإثنين من جنوب أفريقيا بعد رحلة طويلة تُوجت بالحصول على بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي صن داونز بنتيجة إجمالية 3-1، إذ فاز الفريق ذهابًا في القاهرة 2-0 وتعادل في بريتوريا 1-1.

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الموقع الرسمي للأهلي أوضح أن الفحوصات والأشعة التي أجراها جيرالدو فور وصوله للقاهرة أظهرت تعرضه لجزع في الكاحل يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد لأسبوعين، على أن يعود بعد تلك الفترة للتدريبات الجماعية تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

اللاعب الأنجولي بدأ بالفعل برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي يوم أمس.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة على استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري .