لإصابته المتكررة - قرار استثنائي لحماية المولد

اللاعب راوضته الإصابة نفسها خلال أسبوعين

تسبب إصابة الكاحل التي تلاحق سعيد المولد؛ ظهير أيمن الأهلي السعودي، إلى اتخاذ السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، قرارًا لحمايته خلال الفترة المقبلة.

اللاعب كان قد أصيب في التواء بالكاحل في مطلع ديسمبر الجاري، خلال المران، ثم تجددت إصابته خلال إجرائه عمليات الإحماء قبل مواجهة ضمك في 19 من الشهر نفسه.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الجهاز الطبي للنادي الجداوي قرر إعفاء المولد من بعض أجزاء التدريبات الجماعية، تحسبًا لعودة الإصابة إلى كاحله.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن ظهير الأهلي لا يحتاج إلى برنامج علاجي حاليًا، إنما سيكتفي بعدم أداء التدريبات الجماعية بشكل كامل.

صاحب الـ28 عامًا شارك الموسم الجاري في سبع مباريات بالدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، صنع خلالهما هدفين.

يذكر أن الراقي يستعد لمواجهة الشباب في 28 من الشهر الجاري، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، وله مباراة مؤجلة، أما الليث الأبيض فيأتي بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة.