خاص | الأهلي يرفض شرط ساريتش ويستقر على التخلص من مارين وليما

الأهلي حدد معالم سوق الانتقالات الشتوي الخاص به

أفادت مصادر جول النسخة العربية أن إلفيس ساريتش حدد شرطه للموافقة على طلب إدارة النادي الأهلي عدم قيد اسمه في قائمة الفريق المحلية خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

الفريق الجداوي لم يُسجل ساريتش ضمن قائمته للموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وقد كان ينوي التخلي عنه نهائيًا إلا أن اللاعب أقنعهم الصيف الماضي بقدرته على العودة في يناير 2021، كما لعبت قيمة الشرط الجزائي المرتفعة جدًا في عقده (7 ملايين يورو) دورًا في ذلك.

مصادرنا أوضحت أن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع 3 أجانب جدد في مراكز الجناح وصانع الألعاب وقلب الدفاع، وقد وضعت إدارة عبد الإله مؤمنة خطة سوق الانتقالات الشتوي بناءً على تلك الطلبات.

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إذ استقرت الإدارة الأهلاوية على عدم تجديد إعارة صامويل أوسو من الفيحاء وإعادته إلى ناديه في يناير الجاري، كما قررت بقاء الرباعي عمر السومة وإدريس فتوحي وألكساندرو ميتريتسا وليوبومير فيسا.

واتخذ الأهلي قراره بالتخلص من الثنائي ماركو مارين ولوكاس ليما نظرًا لرواتبهم المرتفعة، وتبحث الإدارة حاليًا إمكانية تسويق اللاعبين أو فسخ عقديهما بالتراضي وتوقيع مخالصة مالية معهما.

بالعودة إلى ملف ساريتش، أوضحت مصادر جول النسخة العربية أن اللاعب البوسني اشترط فسخ عقده بالتراضي أو تجديده موسمًا واحدًا، وتحديدًا حتى 2023، للموافقة على عدم قيده في قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.