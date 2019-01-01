تقارير: الأهلي يفاوض زوران وأزمة تمنع التعاقد معه

هل يتعاقد الأهلي مع زوران ماميتش؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، من أجل التعاقد معه خلال الفترة الحالية، لخلافة الأوروجوياني مارتين لاسارتي.

الأهلي أعلن إقالة لاسارتي، بعد الخروج من بطولة كأس مصر، على يد فريق بيراميدز، بعد الخسارة بهدف دون رد.

وأشارت صحيفة "سبورتيكي نوفايستي" الكرواتية، إلى أن النادي الأهلي تقدم بعرض للمدرب الكرواتي، وصل إلى 1.5 مليون يورو في الموسم.

إدارة الأهلي فوجئت بأن زوران ماميتش، سيدخل في محاكمة بكرواتيا، بشأن إحدى القضايا السابقة له.

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زوران ماميتش كان يقود مهمة تدريب الهلال السعودي، وتمت إقالته بعد الخسارة من التعاون بخمسة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتولى الآن زوران مهمة المدير الرياضي، في نادي دينامو زغرب الكرواتي، بعد رحيله عن تدريب الهلال.