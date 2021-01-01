فايلر: رحيلي عن الأهلي مبكرًا كان صحيحًا وعانيت من عدم الحرية

المدرب السويسري رحل في أكتوبر الماضي عن الأهلي

يرى السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني السابق للأهلي المصري، أنه غير نادمًا على الرحيل المبكر عن تدريب الشياطين الحمر، مؤكدًا أن عائلته تأتي في المقام الأول بالنسبة له.

المدرب السويسري رحل في أكتوبر الماضي عن تدريب المارد الأحمر، لأسباب عائلية، بعدما حقق لقب الدوري المصري مع الفريق، وكان يواصل مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

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وقال فايلر، خلال حواره مع صحيفة "Blick" السويسرية: "حاليًا استمتع بوقتي مع عائلي بالبيت بزيوريخ، فقد مررنا بوقت عصيب خلال فترة كورونا، نعم كنت أعيش فترة نجاح كبيرة بالأهلي، لكنني كنت منزعجًا من أزمة كورونا العالمية ابتعاد عائلتي عني، لم أرهم لأشهر".

وأضاف: "في الأول من أكتوبر كنت أمام خيارين إما التجديد مع الأهلي لموسم آخر أو الرحيل بحسب بند في عقدي، والآن وبعدما رأيت كيف تطورت الأحداث في العالم، تأكدت من أن رحيلي المبكر عن الأهلي كان قرارًا صحيحًا، فقد افتقدت عائلتي كثيرًا".

بسؤاله عن الكرة المصرية، علق: "الدوري المصري حماسي للغاية، فكرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في البلاد، وقبل أزمة كورونا وقبل وفاة مشجعين إثر أعمال شغب، كان يحضر للملاعب 80 ألف مشجع ثم تم تقليص العدد إلى 40 ألف، لكنني عانيت في مصر من عدم التحرك بحرية في القاهرة، هذا الأمر كان شبه مستحيل بسبب المشجعين، وكنت معزولًا غالبية الوقت في الفندق".

يذكر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تولى المسؤولية الفنية للأهلي خلفًا لفايلر، وقاد الأحمر للتتويج بطلًا لدوري الأبطال وكأس مصر.