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رسميًا - الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة رمضان صبحي

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يبدو أن رمضان صبحي اقترب من العودة مجددًا للقلعة الحمراء

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف النادي الأهلي، عن حقيقة مفاوضاته مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، من أجل العودة مجددًا للقلعة الحمراء.

الإعلامي أحمد شوبير، خرج عبر برنامجه الإذاعي، يؤكد على أن هناك مؤشرات أولية حول عودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

الأهلي أكد عبر موقفه الرسمي على أن المفاوضات مع رمضان صبحي مازالت جارية، ولكنها في خطوات متقدمة.

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وشددت القلعة الحمراء على أنه عندما تنتهي المفاوضات بالشكل النهائي، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

ونفى الأهلي كل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حول إتمام الصفقة، مؤكدًا على أن هذا الأمر مغلوطًا.

ويسعى الأهلي لاستعادة لاعبه رمضان صبحي على سبيل الإعارة، في ظل عدم مشاركته مع فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي خلال هذا الموسم.

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