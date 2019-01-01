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الدوري المصري الممتاز

الأهلي: رمضان صبحي جاهز للقاء بيراميدز بعد قيده

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رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على أن البطاقة الدولية الخاصة بمضان صبحي وصلت اليوم الخميس، وتم قيده بقائمة الفريق ليصبح جاهزًا لمواجهة بيراميدز.

رمضان صبحي انضم للأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

توفيق قال خلال تصريحات صحفية: "فور وصول البطاقة الدولية، الأهلي أضاف رمضان صبحي كلاعب تحت السن، في فريق مواليد 1997".

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وبذلك يصبح رمضان صبحي جاهزًا للمشاركة في مباراة بيراميدز، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة بالدوري الممتاز.

بيراميدز سيواجه الأهلي مساء الجمعة، في المباراة المؤجلة من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

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