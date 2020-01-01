طبيب الأهلي: حالة رمضان صبحي في تحسن

اللاعب يغيب منذ أواخر ديسمبر الماضي

أكد خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، تحسن حالة رمضان صبحي؛ جناح الفريق، موضحًا أنه يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي.

اللاعب غاب عن المباريات لعدة أسابيع، إثر معاناته من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مران الفريق في أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح طبيب الشياطين الحمر في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن صبحي يخطو خطوات جيدة جدًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أنه يقترب تدريجيًا من إعلان جاهزيته والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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الطبيب أشار كذلك إلى أن اللاعب يستكمل في الوقت الحالي برنامجه العلاجي والتأهيلي في الجيم والملعب، على أن تشهد الأيام المقبلة خوضه لتدريبات الكرة بشكل خفيف، وبعدها تبدأ مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، لحين الاطمئنان على جاهزيته التامة.

يذكر أن المارد الأحمر يستعد لملاقاة النجم الساحلي التونسي في 26 من يناير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن جوهرة الساحلي محتل الصدارة.