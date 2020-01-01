قرار سعيد للأهلي صادم للنجم الساحلي من فيفا بشأن قضية كوليبالي

انتصار قوي للفريق المصري في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن النادي الأهلي المصري عن صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالحه ضد النجم الساحلي التونسي واللاعب سليمان كوليبالي بشأن قضية الأخيرة المثارة في أروقة فيفا منذ فترة.

كوليبالي قد تعاقد مع الأهلي قبل أن يهرب من النادي قبل نهاية عقده عام 2017، وقد تقدم النادي بشكوى ضده للفيفا التي أحالت الأمر للجنة فض المنازعات، وقد حكمت لصالحه في مايو 2019 وألزمت اللاعب بتسديد مليون و450 ألف دولار أمريكي.

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كوليبالي انضم بعدها للنجم الساحلي التونسي وقد بدأت مفاوضات بين الناديين حول طريقة تسديد المبلغ، إلا أن الطرف التونسي لم يلتزم أبدًا ليعود الأهلي للفيفا مجددًا ويُعلن اليوم السبت حصوله على حكم جديد.

الموقع الرسمي لنادي القرن في أفريقيا أكد أن فيفا أصدر حكمًا بقبول شكوى النادي ضد اللاعب وفريقه التونسي، ذلك بإلزامهما متضامنين بتسديد مبلغ مليون و400 ألف دولار أمريكي بجانب 15% فائدة سنوية بدءًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ التسديد.

وأكد الأهلي أن فيفا ألزم الطرفين بتسديد تلك المستحقات المالية في غضون 45 يومًا وإلا سيتعرضان لعقوبات هائلة.

وأضاف بين النادي المصري على موقعه الرسمي "وجاء في حكم الاتحاد الدولي إبلاغ النادي التونسي واللاعب برقم حساب الأهلي على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولي، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته".

وأوضح البيان كذلك أن فيفا هدد النجم الساحلي ولاعبه بعقوبات هائلة حال لم يتم تسديد المستحقات المالية لصالح الأهلي في غضون 45 يومًا من إخطار الأهلي برقم الحساب البنكي، وتشمل تلك العقوبات ما يلي:

منع النجم الساحلي من قيد أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي حتى يتم تسديد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع المنع بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

حظر مشاركة اللاعب كوليبالي في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ستة أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد تسديد المبلغ.

تُحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط في فيفا حال الاستمرار في عدم دفع المبلغ المستحق.

وأوضح الأهلي أخيرًا أنه قام بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك القرار لإخطار نظيره التونسي به لمتابعة تنفيذه.