الأهلي ردًا على انتقال كوليبالي للنجم الساحلي: الدفع أو الإيقاف

الأهلي يرد فورًا على تعاقد الفريق التونسي مع لاعبه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النجم الساحلي التونسي اليوم رسميًا تعاقده مع سليماني كوليبالي لاعب الأهلي سابقًا، ولم يتأخر النادي المصري في الرد على هذه الخطوة من جانب اللاعب.

وكان كوليبالي قد تعاقد مع الأهلي قبل أن يهرب من النادي قبل نهاية عقده عام 2017، وقد تقدم النادي بشكوى ضده للفيفا التي أحالت الأمر للجنة فض المنازعات.

وفور إعلان الفريق التونسي تعاقده مع اللاعب، نشر الأهلي بيانًا على موقعه الرسمي أكد خلاله وجود حُكم نهائي لصالحه ضد اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها مليون و450 ألف دولار بحد أقصى يوم 24 يونيو القادم وإلا سيتم إيقافه عن اللعب.

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وفيما يلي نص البيان بالكامل:

"تلقّى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية كافة، التي اتخذها الأهلي حيال ملف أزمة اللاعب سليماني كوليبالي، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

وكان النادي الأهلي قد اتخذ العديد من الإجراءات القانونية إثر هروب اللاعب سليماني كوليبالي، لحفظ حقوق النادي وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أحال الملف للجنة تسوية المنازعات بالفيفا، التي أصدرت حكمها يوم 19 أبريل 2018، بإلزام كوليبالي بسداد غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار للنادي الأهلي، وأخطرت اللجنة اللاعب بمضمون الحكم، وموعد سداد الغرامة، ولم يطعن كوليبالي على الحكم خلال 30 يومًا وفقًا للوائح الفيفا فتأيد الحكم بصورة نهائية في 19 فبراير 2019".

وقال الأهلي في بيانه نقلًا عن مستشاره القانوني حلمي عبد الرازق أن حُكم لجنة فض المنازعات ضد كوليبالي نهائي وواجب النفاذ، خاصة بعد انسحاب محاميه واعتذاره عن تكملة المهمة عقب عدم تقدمه بالطعن في الموعد المحدد من قبل الفيفا، مؤكدًا أن عدم دفع اللاعب للغرامة المالية حتى يوم 24 يونيو سيعني إيقافه عن اللعب نهائيًا.