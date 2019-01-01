رئيس الأهلي: رحيل السومة؟ لدينا ما يضمن بقائه

هل شكى السوري وطلب الرحيل أم أنها شائعات؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى أحمد الصائغ؛ الرئيس المكلف لمجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، اندهاشه مما يتردد عن اقتراب السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات مع اللاعب.

بعض التقارير الصحفية كشفت عن رغبة الثلاثي الهلال والنصر والشباب في ضم السوري، بجانب بعض العروض الخليجية المغرية، موضحة أن السومة يميل إلى خوض تجربة احترافية جديدة.

وقال الصائغ، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "كل ما يُقال عن رحيل السومة لا أساس له من الصحة، عقدنا عدة اجتماعات مع الأمير منصور بن مشعل؛ المرشح لرئاسة هيئة أعضاء الشرف، وافقنا خلالها على استراتيجية محددة تتمثل في عدم التفريط في أي لاعب في الفترة الحالية، لأنه لدينا أهداف نسعى لتحقيقها الموسم المقبل، على رأسها دوري أبطال آسيا وبقية البطولات المحلية".

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وأضاف: "عقد السومة مع الأهلي لا يزال ساريًا حتى عام 2021، ويوجد شرط جزائي به لحماية حقوق النادي".

رئيس الراقي المكلف اختتم: "علاقتنا مع السومة مميزة ومتينة، ولا توجد أي خلافات ولم يتحدث اللاعب عن تلقيه أي عروض احترافية أو رغبته في الرحيل عن الأهلي".

السوري صاحب الـ30 عامًا تعرض لعديد الانتقادات من جانب جمهور الأهلي الموسم المنقضي، إثر تراجع مستواه، حتى تطور الأمر إلى مطالبة البعض له للرحيل عن صفوف الفريق.

كان السومة قد انضم للنادي الجداوي في صيف عام 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، وشارك الموسم المنقضي في 31 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 25 هدفًا وصنع سبعة آخرين.