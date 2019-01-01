الأهلي يهزم الجميع ويفوز بتوقيع أبيل هيرنانديز

صفقة قوية للنادي القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الأهلي القطري في الفوز بتوقيع المهاجم أبيل هيرنانديز في صفقة انتقال حر.

وتنافست عدة أندية على خدمات المهاجم الأوروجواياني خاصة أنه أمسى لاعبًا حرًا بداية من يوليو الجاري عقب نهاية عقده مع سسكا موسكو الروسي.

وكان اللاعب قريبًا من نوتنجهام فورست الناشط في التشامبيونشيب الإنجليزي، وبعدها حاول الريان القطري ضمه، لكن الأهلي كان من نحج في التوصل لاتفاق معه ليضع حدًا لكل تلك الإشاعات حول مستقبله.

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وأفادت صحيفة الراية القطرية أن صاحب الـ27 عامًا وصل يوم أمس الجمعة للدوحة، ومن المتوقع أن يخضح للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع عقود انضمامه للأهلي.

ويُعد هيرنانديز الذي سبق له اللعب في باليرمو وهال سيتي قبل ارتداء قميص سسكا موسكو الصفقة الأجنبية الرابعة للأهلي هذا الموسم.

إذ أعلن النادي قبل عدة أيام عن ضم هيرنان بيريز من اسبانيول، وقد ضم هذا الصيف أيضًا الثنائي نبيل الزهر من ليجانيس والسنغالي محمد ديامي.

ويُواصل الفريق الأهلاوي تدريباته الإعدادية للموسم الجديد في معسكره الخارجي في هولندا، وتسعى إدارته لحسم ملف اللاعبين الجدد قبل انطلاق الموسم رسميًا يوم 17 أغسطس القادم بمباراة كأس السوبر القطري بين السد والدحيل.