أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل اجتماع الخطيب وموسيماني .. ومعلول يواصل التأهيل

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 26 فبراير 2021.

الأهلي يكشف حقيقة رغبة جلطة سراي في ضم أليو ديانج

كشف أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا، حول رغبة نادي جلطة سراي التركي في ضم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر.

وكانت تقارير صحفية تركية، قد أشارت إلى أن جلطة سراي يتابع أليو ديانج من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب مع ناديه. " اقرأ التفاصيل "

تفاصيل اجتماع الخطيب مع موسيماني

كشفت قناة النادي الأهلي، عن كواليس الاجتماع الذي دار بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأشار برنامج "ملك وكتابة" الذي يذاع عبر قناة الأهلي، إلى أن الاجتماع ناقش حالة الفريق، والظروف الحالية، والدعم المطلوب خلال الفترة القادمة، وتقييم موسيماني للفترة الماضي بكل ما فيها من انتصارات وتعثرات، ورؤية موسيماني وما يحتاجه.

معلول يواصل التأهيل قبل مباراة طلائع الجيش

واصل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته بكأس العالم للأندية، استعدادًا للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وأشار الأهلي خلال بيان رسمي له، إلى أن معلول يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي، حيث نفذ برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران ظهر اليوم.

رئيس النجوم: من مصلحتنا انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي أو بنفيكا

أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، على أن إنبي من حقه تفعيل بند شراء كريم فؤاد مقابل 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا، مشيرًا إلى أن مصلحة ناديه عدم تفعيل البند، والمفاضلة بين عرضي الأهلي وبنفيكا البرتغالي للحصول على اللاعب.

الطويلة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أفضل سفر كريم فؤاد إلى الخارج، وتكرار تجربة محمد صلاح، وهما من نفس القرية (نجريج)، وأحترم رغبة اللاعب ولكن انتقاله سيكون بموافقة إنبي".