أخبار الأهلي اليوم | كثرة التوانسة في الدوري المصري .. وهل اقترب سورينو؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 25 ديسمبر 2020.

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الكشف عن موقف سورينو مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن موقف الأهلي تجاه سينريو لاعب صنداونز الجنوب إفريقي من حيث ضمه أو عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي أصبح على وشك ضم اللاعب خلال الشتاء من أجل تدعيم صفوفه فيما تبقى من الموسم.

16 تونسيًا في الدوري المصري .. دور ساسي ومعلول وملامح المستقبل

لم يتواجد في الدوري المصري موسم 2016-2017 سوى لاعب تونسي واحد هو علي معلول الذي ضمه الأهلي من الصفاقسي التونسي ليُسلمه مقاليد الحكم في الجانب الأيسر من دفاعه، وهو ثاني لاعب من نسور قرطاج يرتدي القميص الأحمر بعد أنيس بوجلبان.

"موضة" التعاقد مع اللاعبين التوانسة بدأت موسم 2006-2007، حين ضم الزمالك يامن بن زكري في يونيو 2006 ووسام العابدي في يناير 2007، فيما تعاقد الأهلي مع أنيس بوجلبان في يناير 2007، لكن تلك "الموضة" لم تستمر طويلًا. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بمعدل 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

عاد الدوري المصري الممتاز من جديد بموسم يتوقع أن يكون أكثر إثارة من سابقيه يحمل الرقم 62 في تاريخ البطولة في ديسمبر 2020، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الماضي.

يمتلك النادي الأهلي شعبية كبيرة في الوطن العربي وليس فقط في مصر، وقد وضع نفسه منذ سنوات على خارطة الكرة العالمية بمشاركاته المشرفة في كأس العالم للأندية في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، كما أحد أكثر الأندية في العالم فوزًا بالبطولات. (طالع التفاصيل)

الأهلي ينتظر نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الفريق

أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سيخضع لمسحة طبية جديدة، رفقة ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا.

شوقي قال خلال تصريحات صحفية: "عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، خضعوا لمسحة طبية جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الماضي".

الأهلي يكشف موقفه من جراحة أجايي

استفسرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، عن تطورات النيجيري جونيور اجايي، وحاجته للتدخل الجراحي من عدمه بعد تعرضه للإصابة في الوتر الوحشي منذ أيام.

الخطيب حرص على التواصل مع محمد شوقي خلال الأيام الماضية من أجل الاطمئنان على موقف اللاعب النيجيري، والذي قد يكتفي بالتأهيل دون تدخل جراحي.

عمرو السولية يشكر جماهير الأهلي

وجه عمرو السولية، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، الشكر إلى الجماهير التي ساندته بعد إصابته بفيروس كورونا، وقامت بالدعاء له.

السولية كتب عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: "الحمد لله على نعمة حب الناس اللي الواحد شافه الكام يوم اللي فاتو من ناس بتدعيلك وناس واقفة جنبك وناس خايفة عليك، حتى لو ناس متعرفهاش دي حاجة كبيرة أوي من عند ربنا، بشكر كل الناس على الرسائل والدعوات بإذن الله هرجع في أقرب وقت".

مروان محسن يقترب من الغياب عن لقاء الاتحاد السكندري

يواصل مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، غيابه عن مباريات الفريق الأحمر، حيث اقترب بنسبة كبيرة من الغياب عن مباراة الاتحاد المقرر لها يوم الإثنين بالجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.