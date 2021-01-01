أخبار الأهلي اليوم | بيسيرو يعترف بتسرعه في الرحيل ولاعب الزمالك السابق يعلن رغبته اللعب للأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 17 يناير 2021.

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لاعب الأهلي يطلب الرحيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن صلاح محسن؛ مهاجم الأهلي، طلب الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضح الإعلامي أن اللاعب يرى أن فرصة مشاركته في المباريات صعبة، لذلك تقدم بطلب إلى الإدارة من أجل الانتقال إلى إنبي، مشيرًا إلى امتلاكه عدة عروض قوية.

إنبي يغلق الباب أمام الأهلي

أكد حلمي طولان؛ المدير الفني لإنبي، خلال تصريحات إذاعية، أن الأهلي طلب ضم كريم فؤاد؛ لاعب الفريق، خلال يناير الجاري إلا أنه يرفض.

وقال طولان: "الأهلي يريد ضم فؤاد، لكنه معار لإنبي من النجوم، ولدينا أولوية شرائه نهائيًا".

بيسيرو: تسرعت بالرحيل عن الأهلي

اعترف البرتغالي جوزيه بيسيرو؛ المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لمنتخب فنزويلا، أنه تسرع بالرحيل عن تدريب الشياطين الحمر.

وقال بيسيرو، خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سعيد بتدريب الأهلي، فهو نادي القرن وأحد أبرز أندية العالم، لكنني تسرعت في الرحيل، لكن كنت امتلك عرضًا من بورتو البرتغالي، أدركت بعدها أنه كان عليّ الاستمرار لفترة أطول حتى يتكلل عملي مع الفريق".

لاعب الزمالك السابق: أتمنىى اللعب للأهلي

أكد أحمد سمير؛ لاعب طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، أنه يرغب في الانضمام إلى الأهلي يومًا ما، موضحًا أنه سيفضله على الفارس الأبيض.

وقال سمير، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "تعرضت للظلم بالزمالك، وأخبروني بالرحيل عبر الهاتف، ومؤخرًا علمت أن اسمي مطروح بالأهلي لتعويض رحيل أحمد الشيخ وجيرالدو، كوني ألعب بالقدم اليسرى، لكن لو حدثت مفاوضات لن أستطيع الرحيل، بسبب وضع الطلائع الحالي".

وأضاف: "بالطبع أتمنى اللعب بالأهلي، وإذا تلقيت عرضًا منه وفي الوقت نفسه من الزمالك، سأفضل الأهلي، لأنني جربت الأبيض وعلاقتي بجماهيره حاليًا متوترة".

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