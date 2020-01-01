أخبار الأهلي اليوم | كودجو داخل حسابات الأحمر .. وموسيماني قاد الأهلي بـ"الموبايل"

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 19 ديسمبر 2020.

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تقارير .. لابا كودجو يدخل حسابات الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن المهاجم التوجولي لابا كودجو، لاعب فريق العين الإماراتي، دخل حسابات النادي الأهلي، من أجل ضمه قبل انطلاق كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن كودجو دخل حسابات النادي الأهلي من جديد، وهناك تفكير لدعم الفريق الأحمر بخدماته، قبل مونديال الأندية".

أحمد رمضان بيكهام: سجدت شكرًا لله على مشاركتي مع الأهلي

أكد أحمد رمضان بيكهام، مدافع فريق النادي الأهلي، على أنه سعيد لظهوره الأول بقيمص القلعة الحمراء، في مباراة غزل المحلة، مشيرًا إلى أنه سجد لله شكرًا، على عودته إلى ناديه مرة أخرى.

بيكهام قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أريد أن أكون قدر المسؤولية وثقة الجماهير، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، سواء أساسي أو بديل، وسأقدم كل ما لدي".

عموتة: انتقال بانون للأهلي خسارة كبيرة لمنتخب المغرب للمحليين

أكد الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، على أن انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي، يعد خسارة للمنتخب، قبل أسابيع قليلة من بدء كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

عموتة قال خلال تصريحات نقلها موقع "Le 360" المغربي: "بانون ترك فراغًا كبيرًا في صفوف المنتخب المغربي المحلي، حيث دائمًا ما كان يظهر بالالتزام والاحترافية التي قادته للانتقال إلى أكبر نادي في إفريقيا، وبصفقة مالية محترمة للغاية".

موسيماني قاد مواجهة غزل المحلة بـ"الموبايل"

أكدت تقارير صحفية، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وضع خطة مواجهة غزل المحلة، وناقش تشكيل المباراة مع مساعده جونسون عبر الهاتف النقال "الموبايل"، على مدار يوم أمس الجمعة.

جاء ذلك في ظل عزل موسيماني، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الأمر الذي استدعى لحجزه هو وأسرته في أحد المستشفيات، نظرًا لرفض الفندق وجودهم لإصابتهم، وحرصًا على سلامة المقمين فيه.