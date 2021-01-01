أخبار الأهلي اليوم | غلق الميركاتو الشتوي، وهل تقطع إعارة عمار حمدي؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 2 يناير 2021.

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الأهلي ينفي نيته قطع إعارة عمار حمدي من الاتحاد

نفى مصدر مسؤول من النادي الأهلي وجود أي نية لديهم في قطع إعارة عمار حمدي من الاتحاد السكندري.

وأوضح المصدر لموقع يلا كورة المصري أن الأهلي لا يُفكر أبدًا في استعادة أي من معاريه خلال فترة الانتقالات الشتوية، حتى بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة.

تقارير: الأهلي قرر الاكتفاء بواليا في ميركاتو يناير

أفادت تقارير صحفية مصرية أن النادي الأهلي قرر الاكتفاء بصفقة والتر بواليا في سوق الانتقالات الشتوي الجاري، والذي ضمه من الجونة في صفقة قُدرت بـ1.8 مليون دولار أمريكي بجانب إعارة عربي بدر.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن هناك أكثر من لاعب مرشح لارتداء القميص الأحمر، لكن الجهاز الفني فضل الاكتفاء بالمهاجم الزامبي وتأجيل إتمام المزيد من الصفقات إلى سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الأهلي يُنهي إجراءات قيد بواليا محليًا وقاريًا خلال ساعات

يعكف المسؤولون في النادي الأهلي على إتمام إجراءات قيد والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد محليًا وقاريًا خلال الساعات القليلة القادمة.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني إلى الاستفادة من اللاعب الزامبي سريعًا خاصة في ظل غياب العديد من اللاعبين للإصابات الرياضية وبفيروس كورونا.

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