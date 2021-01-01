أخبار الأهلي اليوم | توضيح موقف الشحات وكهربا للفيفا ومؤتمر موسيماني والشناوي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 10 فبراير 2021.

الأهلي مخاطبًا الفيفا: ملتزمون باللوائح وكهربا والشحات تصرفا بعفوية

أرسل خالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمنسق العام لبعثة الفريق بقطر، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوجيه من محمود الخطيب؛ رئيس النادي، لتوضيح موقف الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بعد معاقبتهما لخرق الإجراءات الاحترازية. ( طالع التفاصيل )

مؤتمر الشناوي: نعد الجماهير بالبرونزية والأمن لم يمنع الشحات وكهربا مما فعلانه

وعد محمد الشناوي؛ قائد وحارس مرمى الأهلي المصري، جماهير ناديه بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قطر 2020، مؤكدًا أن الفريق لا يفكر سوى في الفوز أمام بالميراس البرازيلي. ( طالع التفاصيل )

مؤتمر موسيماني: لن نضع التشكيل بحسب آراء الجماهير وفاز بايرن ميونخ "من امتلك الكرة أقل"

رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، على الانتقادات التي تعرض لها إثر التشكيل والتغييرات التي يجريها بكأس العالم للأندية قطر 2020، مؤكدًا أن فريقه بإمكانه تحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي. ( طالع التفاصيل )

فيديو | يرى بعين زوجته .. كفيف يساند الأهلي بمونديال الأندية

تجلى عشق الجماهير للأهلي المصري في موقف المشجع إكرامي أحمد، الذي يزحف خلف الشياطين الحمر خلال مبارياتهم بكأس العالم للأندية قطر 2020. ( طالع التفاصيل )

ما هي إصابة علي معلول؟ وما عدد المباريات التي سيغيب عنها؟

تعرض على معلول للإصابة في مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021، فما هي إصابة معلول التي أجبرت موسيماني على تغييره؟ ( طالع التفاصيل )

وكيل معلول يكشف مدة غيابه .. وهل حاول الهروب أمام بايرن ميونخ؟

كشف جون إدوارد وكيل أعمال التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، عن موقف اللاعب من اللحاق بمواجهة بالميراس البرازيلي من عدمه، ومدة غيابه بعد الإصابة التي لحقت به. ( طالع التفاصيل )

بعد تضررهما بسببه .. أبو تريكة يعتذر لكهربا والشحات

قدم محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق والمحلل الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، اعتذارًا رسميًا إلى ثنائي المارد الأحمر حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بعد إصدار عقوبة ضدهما بسببه. ( طالع التفاصيل )

"الأهلي يشبه بايرن ميونخ" .. هل استحق الأمر كل هذه السخرية؟!

"هناك الكثير من الأمور المتشابهة بين الأهلي وبايرن ميونخ"، لا بد أن هذا التصريح لخالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، قد مر عليك، إذا كنت من جمهور القلعة الحمراء، فبالتأكيد مر عليك التصريح مرور الكرام، أما إذا كنت غير ذلك، فبالطبع سخرت وملأت حساباتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الاستهزاء، لكن لنتوقف لحظة!، هل حقًا كان يستحق الأمر كل هذا الاستهزاء؟! ( طالع التفاصيل )

موسيماني: مواجهة بالميراس صعبة، ونريد الميدالية البرونزية

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري على رغبته في تحقيق الفوز بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي. ( طالع التفاصيل )

نصائح فانتاسي الدوري المصري الأسبوع 13 | فرصة ذهبية لحصد النقاط بأسعار أقل

أسبوع جديد من الدوري المصري الممتاز ينطلق في الغد، ساعات قليلة متبقية على غلق التغييرات بلعبة الفانتاسي، وتبقى الفرصة قائمة لتعويض ما فات بهذه الجولة. ( طالع التفاصيل )