أخبار الأهلي اليوم | كواليس مثيرة عن قرار إيقاف الشناوي، وطلب موسيماني الخاص

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 23 يناير 2021.

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موسيماني يطلب عودة صانع ألعاب الأهلي من سموحة

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من إدارة النادي إعادة أحمد عبد القادر صانع الألعاب المعار إلى سموحة.

وأوضح الإعلامي سيف زاهر أن موسيماني طلب إعادة اللاعب وجدد رفضه التخلي عن أي عنصر من الفريق بعد التخلي عن أحمد ياسر ريان، وخاصة المهاجم صلاح محسن.

منافس الأهلي: رحيل جوميز عن تدريب المريخ

أنهى المريخ السوداني علاقته بمدربه الفرنسي ديديه جوميز، وأكد وكيل المدرب في تصريحات صحفية أن موكله فسخ عقده مع النادي ودفع قيمة الشرط الجزائي في العقد.

المريخ وقع في المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا بجانب الأهلي وفيتا كلوب وسيمبا.

مصدر مسؤول: أحمد مجاهد اتخذ قرار إيقاف الشناوي لوحده

نقل موقع يلا كورة المصري عن مصدر مسؤول في اتحاد الكرة قوله عن كواليس إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات ثم تخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة " حكم المباراة محمد سلامة كتب في تقريره "محمد الشناوي جذبني، وقال لي أنا قائد الفريق لماذا لا تستمع لي، لماذا منحتني بطاقة صفراء"، الحكم كتب أنه ترك الشناوي وذهب".

أضاف "لم يذكر الحكم أي أمور أخرى تتعلق بالواقعة واكتفى بما ذكره في التقرير. أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية هو من اتخذ القرار في اليوم التالي للمباراة وتم إعلان إيقاف الشناوي 4 مباريات في بيان رسمي باسم لجنة المسابقات".

وأتم "القرار كان فرديًا، وبعد نهاية الجولة، عقد مجاهد جلسة مع لجنة الحكام التي قالت له أنه وفقًا لتقرير الحكم لما حدث في الملعب، كان يجب أن يتم إنذار الشناوي فقط، وبالتالي كانت ستكون البطاقة الثانية ويعاقب بالإيقاف للطرد. لهذا قام مجاهد بتعديل القرار".

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