أخبار الأهلي اليوم | إصابة مروان محسن، واجتماع موسيماني بأيمن أشرف

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 20 فبراير 2021.

آلام مروان محسن تُجبره على مغادرة مران الأهلي

غادر مروان محسن مهاجم الأهلي مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يستطع محسن إكمال "التقسيمة" التي تضمنها المران وغادرها في بدايتها بعد شعوره بآلام في موضع الكدمة التي تعرض لها خلال مران الفريق في القاهرة يوم أمس الجمعة.

وقد أكد طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة أنه فضل سحب اللاعب من التقسيمة لتجهيزه جيدًا وتجنب تفاقم الإصابة.

موسيماني يجتمع بأيمن أشرف قبل المران

اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمدافع الفريق أيمن أشرف قبل مران اليوم في تنزانيا، وذلك في حضور طبيب الفريق أحمد أبو عبلة.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي أن السبب من ذلك الاجتماع كان الاطمئنان على حالة أيمن أشرف وجاهزيته لخوض المران استعدادًا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

لاعب الزمالك السابق: أتمنى اللعب للأهلي

قال أحمد سمير أنه ظُلم في الزمالك بعدم الصبر عليه ومنحه الوقت اللازم للتطور والنمو، كما أنه لم يلعب في مركزه المفضل خلال تواجده مع الفريق.

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب" أنه يتمنى اللعب للأهلي وأن ارتداءه القميص الأحمر سيكون بمثابة حلم وتحقق.

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