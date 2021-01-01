أخبار الأهلي اليوم | الشحات يُشارك في المران، وموسيماني: درسنا الدحيل جيدًا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 31 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 31 يناير 2021.

موسيماني: درسنا الدحيل جيدًا، ونلعب باسم أفريقيا

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنهم درسوا فريق الدحيل منافسهم الأول في كأس العالم للأندية جيدًا، مشيرًا إلى أنه عقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبيه للاستعداد للمباراة.

موسيماني توقع مباراة قوية وأكد أن الأهلي يلعب في مونديال الأندية باسم قارة أفريقيا بالكامل وليس مجرد كرة القدم المصرية، مضيفًا كما نقل الموقع الرسمي للأهلي "سنواجه فريقًا قويًّا يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة وتحديدًا في الهجوم وأيضا لاعبي خط الوسط".

حسين الشحات يُشارك في مران الأهلي

شارك حسين الشحات في مران الأهلي اليوم الأحد بعد غيابه عن التدريبات يوم أمس لشعوره بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وقد خاض الجناح المصري جزءًا من التدريبات بالكرة خلال مران الأهلي الثاني في قطر استعدادًا لمواجهة الدحيل في افتتاح مونديال الأندية يوم الخميس القادم.

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سبب منع زيارة أبو تريكة لبعثة الأهلي في قطر

انتظر جمهور الأهلي المصري زيارة نجم الفريق الأسبق محمد أبو تريكة، لبعثة الشياطين الحمر المتواجدة حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة" إلا أن خالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، أكد أنه لن يتمكن من ذلك.

بعثة المارد الأحمر وصلت إلى الدوحة قبل يومين، وسط استقبال حافل من الجالية المصرية هناك، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2020. " اقرأ التفاصيل "

موسيماني يحدد برنامج اليوم الثاني في قطر

حدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، برنامج الفريق في اليوم الثاني بقطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

لاعبو الأهلي تناولون الإفطار صباحًا، على أن تكون هناك وجبة غداء في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الدوحة، حيث يحصل اللاعبين على راحة قبل العودة في الخامسة والنصف لتناول وجبة خفيفة، وفي السادسة يخوض الفريق تدريبات تأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، استعدادًا لخوض التدريبات، على أن تتحرك الحافلة إلى ملعب المران في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، لخوض التدريبات في تمام السابعة والنصف، على ملعب جامعة قطر.

عبد الحفيظ: مواجهة الدحيل ستكون قوية لكن شخصية الأهلي حاضرة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن مواجهة فريق الدحيل القطري بمونديال الأندية ستكون في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون دوافع كبيرة لتقديم عرض قوي، وتحقيق نتيجة جيدة أمام الدحيل في بداية مشوار الفريق بالمونديال".

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "شخصية النادي الأهلي حاضرة دائمًا وبقوة في مثل هذه المناسبات الصعبة والمهمة، بل والتاريخية أيضًا، والجميع سيكون على قلب رجل واحد، لتحقيق الفوز واستكمال مشوار كأس العالم للأندية".

مساعد جوزيه: جيل 2006 لا يقارن بالجيل الحالي

أكد بيدرو بارني، المدرب المساعد السابق للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، على أن الجيل الذي قام بتدريبه لا يقارن بالجيل الحالي أو أي جيل، في ظل امتلاكه كاريزما قوية.

بارني قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "هناك العديد من اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة الكبيرة، من وجهة نظري الجيل الذي عملت معه لا يقارن بجيل آخر".