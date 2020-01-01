أخبار الأهلي اليوم | موقف أسامة جلال، و"موسيماني يُناديني ولدي"

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ثم ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 6 ديسمبر 2020.

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الاتحاد يكشف كواليس المفاوضات للتعاقد مع أليو بادجي

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن المهاجم أليو بادجي عُرض عليهم بواسطة ناديه الأهلي، إلا أنهم رفضوا الأمر لسوء مستوى اللاعب.

إذ قال عبر قناة النهار "الأهلي عرض علينا التعاقد مع بادجي لكن مستواه لم يجد قبولًا لدينا، الأهلي لم يُقيده في قائمته الأولى ولذا تراجعنا عن التعاقد معه".

كهربا يُشيد بتعامل إدارة ومدرب الأهلي معه

أشاد محمود عبد المنعم كهربا بمعاملة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب له وكذلك المدير الفني بيتسو موسيماني، مؤكدًا سعادته البالغة بالتتويج بالثلاثية وموضحًا أنه لا يهتم باللعب أساسيًا أو بديلًا بل بالفوز ومواصلة تحقيق البطولات.

وأضاف عبر قناة الأهلي الرسمية "الخطيب يدعمني كثيرًا، لا أهتم إن لعبت أساسي أو بديل، المهم هو الفوز للفريق، أفضل شيء في الأهلي أنه لا يوجد نجم واحد".

تابع "موسيماني يتحدث معي دومًا ويُجيد معاملتي، يُناديني بولدي، هو مدرب كبير جدًا وأحد أسباب نجاح أي مدرب حب اللاعبين جميعًا له".

إنبي: الأهلي والزمالك يُريدان ضم أسامة جلال، وذلك موقفنا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن مدافع الفريق أسامة جلال مطلوب من الأهلي والزمالك، لكن مؤكدًا على استمراره مع الفريق حتى سوق الانتقالات الشتوية على الأقل.

الزمالك ارتبط مؤخرًا بالمدافع الشاب، لكن المفاوضات توقفت بعدما وصلت إلى طريق مسدود، وقد قال عبد الناصر عن ذلك لموقع يلا كورة "أسامة جلال مدافع ممتاز وسيكون من الأفضل مستقبلًا، لن نقف عائقًا أمامه، الأهلي والزمالك في مفاوضات لضمه لكن القرار سيُحسم في الانتقالات الشتوية".

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موسيماني: نريد زرع دوافع جمعة وأبو تريكة بلاعبي الأهلي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن لابد من تجديد الدوافع لدى لاعبي المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من البطولات.

موسيماني قال خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي: "لن أستطيع فعل شيئًا بدون مساندة من جانب جماهير المارد الأحمر، ونرغب في زراعة الدوافع التي كانت موجودة عند وائل جمعة ومحمد أبو تريكة في اللاعبين".

وتابع: "نرغب في أن تكون الدوافع لدى لاعبي الأهلي متجددة بشكل دائم، ولا الاكتفاء ببطولة أو بطولتين فقط".

الأهلي: نجهز مكافآت الراحلين وفايلر لن يحصل إلا على مكافأة الدوري

أكد خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادي الأهلي، على أن القلعة الحمراء تجهز حاليًا مكافآت الفوز بثلاثية الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر للاعبين الراحلين، بعد مشاركتهم في تلك البطولات.

وقال الدرندلي خلال تصريحات إذاعية: "نقوم بتجهيز مكافأة الفوز بالدوري للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، وسنقوم بتحويلها على حسابه، ولن يحصل على مكافأة الفوز بإفريقيا وفقًا للعقود".

العامري فاروق: حققنا 98% من وعودنا للجماهير

أكد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، على أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، حقق 98% من وعوده لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا كان إنجازًا مزدوجًا لفريقه.

فاروق قال خلال تصريحات إذاعية: "الفوز على الزمالك كان بمكسبين، الأول التتويج بدوري الأبطال الإفريقي، والثاني كان الفوز بالمباراة، لأن الزمالك اسم ومؤسسة كبيرة، والفوز عليه إنجاز".

علي لطفي: راجعت جميع فيديوهات لاعبي طلائع الجيش

كشف علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن أنه قام بمراجعة جميع فيديوهات لاعبي طلائع الجيش، بعدما شعر بأن المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح.

لطفي قال خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "عندما علمت بأن المبارة ستتجه إلى ركلات الترجيح، قمت بمراجعة فيديوهات لاعبي طلائع الجيش، ودونت طريقة تسديدهم في ورقة وأعطيتها إلى الشناوي".

إنبي: الأهلي والزمالك يُريدان ضم أسامة جلال، وذلك موقفنا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن مدافع الفريق أسامة جلال مطلوب من الأهلي والزمالك، لكن مؤكدًا على استمراره مع الفريق حتى سوق الانتقالات الشتوية على الأقل.

الزمالك ارتبط مؤخرًا بالمدافع الشاب، لكن المفاوضات توقفت بعدما وصلت إلى طريق مسدود، وقد قال عبد الناصر عن ذلك لموقع يلا كورة "أسامة جلال مدافع ممتاز وسيكون من الأفضل مستقبلًا، لن نقف عائقًا أمامه، الأهلي والزمالك في مفاوضات لضمه لكن القرار سيُحسم في الانتقالات الشتوية".