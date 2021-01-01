أخبار الأهلي اليوم | وصول البعثة إلى القاهرة .. وإصابة صلاح محسن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 12 فبراير 2021.

الاتحاد الجنوب إفريقي يحتفي بموسيماني والأهلي بعد برونزية المونديال

حرص الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، على الإشادة بالمدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، بعد حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بمونديال الأندية الذي أقيم في قطر. " اقرأ التفاصيل "

الخطيب للاعبي الأهلي: علينا العودة إلى المونديال مرة أخرى لتحقيق إنجاز أفضل

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه، بعد الحصول على الميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

الأهلي حصل على الميدالية البرونزية، عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء أمس الخميس. " اقرأ التفاصيل "

هل ادعى الإصابة للهروب أمام بايرن؟ علي معلول يرد

رد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، على كل ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن ادعاء الإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني، وهروبه من استكمال المباراة.

علي معلول خرج في الدقيقة 20 من زمن مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ، متأثرًا بإصابة عضلية قوية، تسببت في عدم قدرته على استكمال المباراة. " اقرأ التفاصيل "

بعثة الأهلي وصلت إلى القاهرة بعد انتهاء مونديال الأندية

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي إلى مطار القاهرة، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي على التواجد في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، من أجل استقبال بعثة الفريق، للاحتفال باللاعبين أمام الصالة، وسط تأمين شديد من جانب رجال المرور والخدمات المعنية.

الأهلي يعلن غياب صلاح محسن أسبوعين

أعلنت قناة النادي الأهلي، عن أن صلاح محسن مهاجم الفريق سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية.

وأشارت قناة الأهلي إلى أن صلاح محسن لن يستطيع المشاركة مع الفريق لمدة أسبوعين، وذلك قبل مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.