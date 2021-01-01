أخبار الأهلي اليوم | إصابة بانون في المران وحكاية من مونديال 2005

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 2 فبراير 2021.

حكاية من المونديال | الصمت يخيم على تدريبات الأهلي من الصدمة وخلاف مع اتحاد جدة

ليلة الحادي عشر من ديسمبر 2005، الليلة التي لم ينم بها جمهور الأهلي المصري من فرحة لم يتذوقوا طعمها من قبل، فرحة تشبه فرحة الأطفال بليلة العيد، فرحة مخلوطة بقلق قليل، لكنه لم يعكر صفوها، فلأول مرة الشياطين الحمر يصلوا إلى العالمية بالمشاركة في كأس العالم للأندية، كأول نادٍ مصري يفعلها. ( طالع التفاصيل )

إصابة بانون في المران

أكد موقع "في الجول" المصري أن المغربي بدر بانون؛ مدافع الأهلي، تعرض للإصابة خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري، المقرر إقامتها بعد غدٍ في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020.

وأوضح الموقع المصري أن الإصابة بسيطة في كاحل القدم، ولا تزال فرص مشاركته في مواجهة الدحيل قائمة، على أن يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لحسم موقفه.

منبوذ ومغضوب عليه .. أين جيل الأهلي الذي حقق برونزية مونديال الأندية 2006 الآن؟

يستعد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا حاليًا لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة، ويأمل محمد الشناوي وزملاءه بالتفوق على الإنجاز الأهم للفريق في مونديال الأندية، وهو الفوز بالميدالية البرونزية عام 2006، أو على الأقل تكراره.

تُرى أين هم الآن نجوم الأهلي الذين فازوا بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2006؟ ( طالع التفاصيل )

استاد غزل المحلة .. مرارة يعرفها الأهلي جيدًا وتذوقها الزمالك للمرة الأولى

استاد غزل المحلة، مكان يعرفه جيدًا جمهور الأهلي والزمالك حتى وإن غاب الفريق عن الدوري المصري الممتاز في السنوات الأربعة الأخيرة، لكن ما شاهدوه هناك، ليس من السهل أن يُمحى من الأذهان. ( طالع التفاصيل )

نوير: السداسية حافز إضافي لنا، الأهلي بطل أفريقيا ومواجهته ستكون صعبة

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ على أن حلم الفوز بالسداسية خلال موسم واحد يُمثل دافعًا كبيرًا له ولزملائه للفوز بكأس العالم للأندية، موضحًا في نفس الوقت أنه لا يتوقع مهمة سهلة خاصة إن واجه النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا. ( طالع التفاصيل )

الشناوي: أطمح للفوز بكأس العالم للأندية، وشرط واحد لتحقيق ذلك

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سعادته البالغة باللعب في كأس العالم للأندية بعد خوض غمار كأس العالم للمنتخبات مع المنتخب المصري صيف 2018 في روسيا، مشيرًا إلى أن الأمر يضع على كاهله مسؤولية كبيرة. ( طالع التفاصيل )

جنش: الشناوي حارس مرمى مصر الأول، وهذا ما قلته لأفشة بعد الهدف

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك أنه فضل البقاء مع الفريق وتجديد عقده رغم تلقيه عدة عروض من أندية مصرية، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين زميله محمد أبو جبل هي داخل الملعب فقط. ( طالع التفاصيل )

الخطيب يتسبب في فشل انتقال ربيعة للمقاولون

أوضح محسن صلاح؛ رئيس نادي المقاولون العرب، أسباب فشل انتقال رامي ربيعة؛ مدافع الأهلي، إلى صفوف ناديه.

وقال صلاح، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "كنا نريد ضم ربيعة بشدة، واتفقنا على كل شيء معه، لكن كنا ننتظر موافقة محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، ووقتها أغلق باب القيد، ففشلت الصفقة".

نقل مواجهة الأهلي والدحيل على قناة مفتوحة

أعلنت قناة بي إن سبورتس القطرية أنه سيتم إذاعة مواجهة الأهلي والدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، على القناة المفتوحة.

سوق الانتقالات: تعاقدات الأهلي والراحلون في ميركاتو شتاء 2021

تعرف على أخبار الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وما هي الصفقات الجديدة ومن هم الراحلون عن المارد الأحمر في الميركاتو. ( طالع التفاصيل )