أخبار الأهلي اليوم | طلب نقل مواجهة الإسماعيلي .. وانتقاد لاذع لموسيماني

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 24 فبراير 2021.

وائل جمعة منتقدًا موسيماني: يفتقد الشجاعة الهجومية وعليه أن يعود لصوابه

انتقد وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني الحالي للفريق، محملًا إياه مسؤولية الهزيمة أمام سيمبا التنزاني.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام الفريق التنزاني بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في مباراة قدمت بها كتيبة الجنوب إفريقي أداءً متواضعًا. " اقرأ التفاصيل "

تقارير: جلطة سراي يتابع أليو ديانج تمهيدًا لضمه

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي جلطة سراي يتابع اللاعب المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أليو ديانج يعد واحدًا من أهم عناصر فريق الأهلي الأساسية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني الحالي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بشكل أساسي. " اقرأ التفاصيل "

مدرب سيمبا: لا أعلم سبب مواجهة الأهلي نهارًا .. وسنعاني بالقاهرة

أكد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، على أن النادي الأهلي هو رقم 1 في قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جوميز قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الأهلي هو رقم 1 في إفريقيا، وقدم مباريات رائعة في كأس العالم للأندية، ومواجهته كانت تحدي كبير بالنسبة لنا، فهو فريق خطير ويلعب بقوة على الأجنحة هجوميًا، ويمتلك دفاع قوي، وكان علينا القتال من أجل السيطرة على المباراة. " اقرأ التفاصيل "

الإسماعيلي يطلب نقل مواجهته أمام الأهلي

طلب النادي الإسماعيلي من اتحاد الكرة، نقل مباراته أمام الأهلي إلى استاد حرس الحدود بالمكس، بدلًا من برج العرب في الأسكندرية.

الإسماعيلي ينتظر رد اتحاد الكرة على طلبه، بعدما أرسله بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.