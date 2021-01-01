أخبار الأهلي | موسيماني يعترف بوجود أخطاء ولاعب بايرن ميونخ يخشى مفاجآت المارد الأحمر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 7 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 7 فبراير 2021.

فيديو | بين أحضان الجماهير .. أبو تريكة في التالتة شمال

لم تكن حالة الاشتياق لدى جماهير الأهلي المصري وحدها على رؤية نجمها السابق محمد أبو تريكة، إنما هو حال الماجيكو كذلك، الذي غاب عن مصر لسنوات، للإقامة بالعاصمة القطرية "الدوحة". ( طالع التفاصيل )

ليفاندوفسكي عن لقاء الأهلي: علينا أن نكون أفضل منهم!

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ على صعوبة مشاركة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية قبل لقاء فريقه ضد الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة. ( طالع التفاصيل )

مؤتمر الشناوي: استعدينا نفسيًا لبايرن ميونخ .. هم أبطال أوروبا ونحن أبطال إفريقيا

أكد محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، أنه تم عقد جلسات نفسية مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، مشددًا على إصرار فريقه على تقديم مباراة قوية. ( طالع التفاصيل )

مؤتمر موسيماني: لن نبالغ في احترام بايرن ميونخ .. فليس هناك فريق مثالي بالعالم

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن مواجهة بايرن ميونخ الألماني لن تكون أهم مباراة في تاريخ الفريق، مشددًا على أنه سيلعب على أخطاء الخصم، كونه لا يوجد فريق مثالي بالعالم. ( طالع التفاصيل )

فليك: أعرف موسيماني، والأهلي يحب الهجوم!

أكد هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ على معرفته بنظيره الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ( طالع التفاصيل )

كيميش عن لقاء الأهلي: سنواجه بايرن ميونخ المصري، وأتمنى ألا تحدث أي مفاجآت!

أكد يوشوا كيميش نجم فريق بايرن ميونخ أن فريقه يدرك جيدًا قدر الأهلي المصري قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ( طالع التفاصيل )

الأهلي: بايرن ميونخ يشبهنا والفوارق بيننا مادية

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على أن هناك علاقة قوية تربط ناديه بنادي بايرن ميونخ الألماني، حيث تم توقيع اتفاقية التوأمة بين الناديين عام 2009، كما جمعت بينهما مباراة ودية عام 2012. ( طالع التفاصيل )

عقدة مصرية وسداسية قطرية .. ماذا يفعل بايرن ميونخ أمام الأندية العربية؟

مواجهة تاريخية ستجمع بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، مساء يوم الإثنين المقبل، وهي المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين، السابعة على مستوى بين فريق عربي والفريق البافاري عبر التاريخ، فماذا حدث في المواجهات الـ6 الماضية؟ ( طالع التفاصيل )

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ وجميع الأندية الأوروبية؟

خاض المارد الأحمر العديد من المواجهات طوال تاريخه ضد الأندية الأوروبية، وقبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، كم عدد هذه المباريات؟ ( طالع التفاصيل )

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ وكأس العالم للأندية؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ وجميع مباريات كأس العالم للأندية 2020، وكيف تتابع مونديال الأندية المقام في قطر عبر الإنترنت؟ ( طالع التفاصيل )