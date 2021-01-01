أخبار الأهلي اليوم | بيان بعد الأخطاء التحكيمية "الفجة" وأجايي يعود

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 18 يناير 2021.

المزيد من الفرق

علي معلول .. أكثر من مجرد ظهير أيسر

المقارنات لا تتوقف دائمًا بين اللاعبين عبر الأجيال ولكن كم من مرةٍ سمعت بمقارنة بين علي معلول وجيلبرتو وسيد معوض ومحمد عبد الوهاب؟ اعتقد أنه الكثير بالفعل ولو عُدنا بالزمن لوجدنا ياسر ريان ومختار مختار أيضًا. اليوم نحن هنا لنتحدث عن علي معلول الذي زيّن حب جماهير الأهلي له أخيرًا بالتاج الإفريقي قبل أقل من شهرين. ( طالع التفاصيل )

خطاب رسمي .. الأهلي يُطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة"

يبدو أن أزمة هدف الأهلي الملغى ضد البنك الأهلي في مباراة أمس الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري لن تنتهي قريبًا، إذ أصدر النادي بيانًا أعلن خلاله مخاطبته اتحاد كرة القدم المصري للمطالبة بتدخله الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية ضد الفريق. ( طالع التفاصيل )

فيديو | حكم إنجليزي سابق يُهاجم قرار إلغاء هدفي الأهلي ومانشستر يونايتد

أكد الحكم الدولي الإنجليزي السابق ديرموت كالاجر خطأ قرار الحكم محمد سلامة إلغاء هدف النادي الأهلي ضد فريق البنك الأهلي ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري. ( طالع التفاصيل )

أجايي يعود

شارك النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تماثله للشفاء.

اللاعب كان قد أصيب في الكاحل بنوفمبر الماضي، ويغيب من وقتها عن المباريات.