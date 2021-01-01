أخبار الأهلي اليوم | التشكيل الرسمي أمام سيمبا، وحقيقة الاتفاق مع مهاجم جديد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 23 فبراير 2021.

بواليا يقود هجوم الأهلي أمام سيمبا

اختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المهاجم الزامبي والتر بواليا لقيادة هجوم الفريق ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، فيما أبقى المدافع أيمن أشرف على مقاعد البدلاء رغم تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل الرسمي للأهلي خلال مباراة تنزانيا التي ستنطلق بعد قليل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمود وحيد.

الوسط: أكرم توفيق، أليو ديانج، حمدي فتحي

الوسط المهاجم: محمود عبد المنعم "كهربا"، جونيور أجايي.

الهجوم: والتر بواليا.

الأهلي ينفي التعاقد مع مهاجم جديد

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي كل الأخبار المثارة مؤخرًا حول التوصل لاتفاق مع أحد المهاجمين الأفارقة لارتداء قميص الفريق في الموسم القادم.

كان الإعلامي سيف زاهر قد أكد توصل بطل الثلاثية لاتفاق مع مهاجم سوبر لضمه الموسم القادم، لكن توفيق أكد في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن كل تلك الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، مشددًا على عدم وجود ترشيحات لمهاجمين جدد أو مفاوضات مع أي طرف خاصة في ظل غلق سوق الانتقالات حاليًا وتركيز الفريق على تحقيق الطموحات.

الرجاء: بانون هو سلطان الكرة المصرية

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "جمهور التالتة" أن بدر بانون مدافع الأهلي هو سفير للرجاء المغربي في مصر.

مضيفًا "بانون هو وبكل فخر سفيرنا في مصر، لقد نشأ في الرجاء وترعرع في كافة الفرق السنية حتى وصل الفريق الأول، تألقه مع الأهلي سواء في الدوري أو مونديال الأندية مصدر فخر لنا ونتمنى له التوفيق. هو سلطان كرة القدم المصرية".

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