أخبار الأهلي اليوم | جدل موعد لقاء سيمبا .. وعمرو جمال: رمضان أخطأ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 19 فبراير 2021.

والد بدر بانون: لا أخشى ركلات الجزاء والأهلي "حاجة كبيرة"

عبر عزيز بانون، والد بدر بانون مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بانتقال لاعبه إلى صفوف القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنها خطوة كبيرة في مشواره الكروي، وأنه يثق في أداء نجله خلال تسديد ركلات الجزاء.

عزيز قال لقناة الأهلي: "اللعب في القلعة الحمراء حاجة كبيرة، ويكفي أنه نادي القرن، وأثق في بدر خلال تسديد ركلات الجزاء، لأنه يمتلك خاصية أثناء تنفيذ هذه اللعبة، وأنا أشعر بالراحة دائمًا أثناء تسديده".

سيمبا: معركة الأهلي سيشاهدها مليار شخص ونحب هذه المواجهات

أكد الحاجي صنداي منارا، المتحدث باسم نادي سيمبا التنزاني، على أن مواجهة فريقه أمام الأهلي ستكون فريدة، مشيرًا إلى قدرة فريقه على تحقيق الفوز خلال تلك المباراة.

صنداي قال: "تلك المواجهة سيشاهدها حوالي مليار شخص، لأن مباراتنا أمام فيتا كلوب قيل أن هناك 500 مليون شخص شاهدها، مباراة الأهلي قد تصل إلى مليار".

الثالثة أم العاشرة .. موعد مواجهة الأهلي وسيمبا

أثار الحاجي صنداي منارا المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني الجدل، بعد تصريحاته بشأن موعد مباراة فريقه أمام الأهلي، بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

منارا قال خلال تصريحات صحفية أن المباراة في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة، قبل أن يقول خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة في تمام الساعة العاشرة، وهو ما أثار الجدل.

وأشار موقع يلا كورة أنه تواصل مع منارا، الذي أكد على أن المباراة ستقام في الرابعة بتوقيت تنزانيا والثالثة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السواحيلي.

عمرو جمال: رمضان صبحي أخطأ بعدم الاستمرار مع الأهلي

أكد عمرو جمال مهاجم فريق النادي الأهلي، على أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز أخطأ بالرحيل عن القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث معه في هذا الشأن.

جمال قال: "رمضان كان النجم رقم واحد في فريقه، والأهلي صاحب الفضل عليه وجعله يحترف، وأخطأ بالرحيل عنه والانتقال لنادي آخر في مصر، رغم المكانة التي كان يحظى بها بالقلعة الحمراء، أعتقد أنه نادم على قراره، وقيمة قميص الأهلي 100 مليون من بيراميدز".