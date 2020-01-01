خاص | ميلويفيتش يستقر على الرباعي الأجنبي بقائمة الأهلي الآسيوية

الراقي يعود لاستئناف نشاطه الآسيوي في 14 من الشهر الجاري

استقر الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على الرباعي الأجنبي في قائمة فريقه الأولية، التي تعود لاستئناف منافساتها في دوري أبطال آسيا.

الراقي يستهل مشواره في البطولة القارية عقب التوقف بملاقاة الشرطة العراقي، على استاد خليفة الدولي بدولة قطر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وقرر المدرب الصربي على ضم الرباعي البرازيلي لوكاس ليما، البوسني ألفيس ساريتش، الألماني ماركو مارين والسوري عمر السومة، للقائمة بشكل مبدئي.

واضطر ميلويفيتش إلى استبعاد الكاب فيردي دجانيني تافاريس، الذي بدأ معه هذه النسخة من البطولة وقيد ساريتش بدلًا منه، بعدما قام الول بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

كتيبة فلادان تحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف فقط عن الوحدة الإماراتي؛ صاحب الوصافة، بينما يأتي استقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وكان الراقي قد تعادل خارج أرضه أمام الفريق الإماراتي بهدف لكل منهما، بينما فاز على أر ضه أمام الفريق الإيراني بثنائية مقابل هدف وحيد لكل منهما.