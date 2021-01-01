الأهلي يتخلص من "كابوس" ميتريتسا

الفريق السعودي يستعد لانطلاق الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا

نجحت إدارة النادي الأهلي السعودي بقيادة عبد الإله مؤمنة في التخلص من "كابوس" ألكساندرو ميتريتسا جناح الفريق، بعدما وافق على العودة للعب والتراجع عن طلب فسخ عقده.

الجناح الصربي كان قد تقدم بطلب رسمي لإدارة ناديه لفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية ورواتبه الشهرية لمدة 3 أشهر، وقد سعت الإدارة بجدية إلى تجاوز تلك الأزمة خاصة مع قيد اللاعب في قائمة الأهلي لدوري أبطال آسيا.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الإثنين أن الإدارة الأهلاوية نجحت في التوصل لاتفاق مع ميتريتسا على منحه راتب شهر وجدولة المستحقات الأخرى وسحب طلبه لفسخ العقد.

وقد استلم ميتريتسا بالفعل جزءًا من مستحقاته المالية وراتب شهر، وسيتواجد مع الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والذي سينطلق في منتصف الشهر الجاري.

يُشار إلى أن الأهلي سيفتتح مشواره في دور المجموعات من البطولة القارية بمواجهة استقلال طهران الإيراني يوم الخميس القادم.