الأهلي

ريجيكامب يحسم موقف ميتريتسا من مباراة الأهلي والشرطة

تامر أبو سيدو
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Omar Al-Soma Alexandru Mitrita Al Ahli Al Faisaly Saudi Professional League 29 November 2020
EPA
مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

حسم لورينت ريجيكامب المدير الفني للأهلي السعودي موقف الجناح الروماني ألكساندرو ميتريتسا من مواجهة الشرطة العراقي في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الجناح المتميز كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الدحيل القطري الأخيرة في دوري الأبطال، وقد أجرى عدة اختبارات طبية اليوم الثلاثاء لحسم موقفه من مواجهة الشرطة يوم غدٍ الأربعاء.

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المدرب ريجيكامب حسم الأمر تمامًا بالتأكيد خلال المؤتمر الصحفي على استبعاد ميتريتسا من اللقاء لعدم جاهزيته، مما يعني أن عبد الرحمن غريب سيكون الجناح الأساسي في المباراة.

المدرب الروماني أكد خلال تصريحاته أن المباراتين القادمتين ضد الشرطة صعبتين ولا بديل عن الفوز بهما للحفاظ على فرص التأهل للدور القادم، مشيرًا إلى أن الأجواء حول الفريق ليست الأفضل لكن الجميع مطالب ببذل أقصى جهد ممكن خلال الـ90 دقيقة.

يُشار إلى أن الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام استقلال طهران، قبل أن يتعادل مع الدحيل القطري 1-1 بهدف في اللحظات القاتلة من عمر السومة.

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