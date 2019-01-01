مباراة جماهيرية تشهد وداع الأهلي للفتى الذهبي

حسين عبد الغني يودع الملاعب قريبًا

يقف مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، وراء قرار حسين عبد الغني؛ قائد الفريق، باعتزال اللعب نهائيًا خلال الموسم الجاري.

عديد التقارير الصحفية أكدت بالأمس أن الفتى الذهبي اتخذ قراره بشكل رسمي، لينهي مسيرة 25 عامًا في الملاعب، قائدًا للراقي والنصر وغيرهما من الفرق.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الجداوي، أقنع عبد الغني بوجهة نظر الإدارة حول اعتزاله، خاصةً مع تقدم سنه ووجود بدائل في مركز الظهير الأيسر.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي رفضت أن تكون مواجهة الجندل في كأس الملك المقبلة، هي المباراة الوداعية لقائد الفريق، حيث قرر بن مشعل أن يتم توديع حسين عبد الغني خلال إحدى المباريات الجماهيرية المقبلة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يذكر أن صاحب الـ42 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الأهلي، وفي عام 2008 بدأ رحلة الاحتراف في سويسرا ثم عاد إلى النصر السعودي ومنه إلى الدوري البلغاري، ليعود من جديد إلى المملكة من بوابة أحد، وأخيرًا عاد للأهلي في يناير 2019.

وفي رصيد الفتى الذهبي 3 بطولات كأس ولي العهد مع الأهلي، ولقبي دوري ولقب كأس ولي العهد مع النصر، بجانب كأس آسيا مع منتخب السعودية عام 1996.