بعد الإثارة الجماهيرية - المقهوي يفسر لقطته على مقاعد البدلاء

اللاعب نزل بديلًا وتصرفه قبلها جعل الجمهور يطالب بمعاقبته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار حسين المقهوي؛ لاعب الأهلي السعودي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بما قام بفعله قبل نزوله بديلًا خلال مواجهة فريقه أمام النصر.

اللاعب استدعاء صالح المحمدي؛ المدير الفني للفريق، للنزول في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، لتلتقطه الكاميرات وهو يضع شيئًا غامضًا على ملابسه.

الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شككت في أمر المقهوي مطالبة بمعاقبته، إلا أن الأخير أكد أنه تصرف طبيعي في عالم كرة القدم.

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وقال المقهوي، لمراسل قناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "ما وضعته على صدر قميصي هو فكس، يستخدمه اللاعبون حول العالم من أجل توسعة الشعب الهوائية خلال المباريات، التي تكون بها الرطوبة عالية".

اللقاء كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، بينما يأتي العالمي في المركز الخامس بنفس الرصيد، لكن متأخرًا بفارق الأهداف.