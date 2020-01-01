عاشور: لم أقل "الأهلي باعني" ورسائل الجمهور أبكتني

مسمار وسط الأهلي يوجه رسالة للجماهير بعد قرار الاستغناء عنه

نفى حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي المصري، كافة التصريحات التي نُقلت على لسانه عبر المواقع الرياضية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه لم يتهم النادي بعدم تقديره.

لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، كانت قد عقدت جلسة مع قائد وسط الشياطين الحمر يوم الجمعة الماضي، أخبرته خلالها بأن الموسم الحالي هو الأخير له بالفريق بناءً على مطالب السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني، مع منحه بعض الامتيازات حال قرر الاعتزال. (طالع التفاصيل)

وقال الشاطر، عبر قناة القلعة الحمراء: "عاشور بدى متأثرًا للغاية في حديثه معي بقرار لجنة التخطيط بأن الموسم الحالي هو الأخير له بالفريق، لكنه طلب مني أن أوصل رسالة للجمهور ألا وهي أنه لم يصدر منه أي تصريح لموقع رياضي يقول به أن الأهلي باعه أو لم يقدره، لم أصرح بذلك مطلقًا".

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وأضاف عاشور في حديثه مع الإعلامي: "ما حدث أنه عند خروجي من الاجتماع مع لجنة التخطيط قابلت بعض الصحفيين، سألوني عما حدث، أخبرتهم أن المسؤولين خيروني بين ثلاثة خيارات منها الاعتزال والعمل بقناة النادي والتكفل بفترة معايشة لي في إحدى الأندية الأوروبية، وأنا لا زلت أفكر لأنني من الممكن أن ألعب لفترة أخرى".

وتابع: "أكن كل التقدير والاحترام لجمهور الأهلي، فمنذ أن تم الإعلان عن أن الموسم الحالي الأخير لي بالفريق وأن أبكي عندما أرى رسائل الجمهور ومشاهدة حبهم لي، وأنا من المستحيل أن أقول أن الأهلي باعني أو لم يعطني حقي".

يذكر أن الأهلي قرر كذلك الموافقة على قرار شريف إكرامي؛ حارس مرمى الفريق، بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، إذ ينتهي عقده، بينما تم تجديد عقد وليد سليمان حتى عام 2022، فيما لم يتم حسم موقف أحمد فتحي بعد، حيث تأجلت جلسته في ظل تعليق النشاط الرياضي بالنادي وغلق أبوابه.