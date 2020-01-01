حسام عاشور يثير غضب الأهلاوية برسالة غامضة

لاعب الأهلي غاب عن إجراء مسحة فيروس كورونا الليلة

أثار حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي المصري، غضب كبير وسط جمهور القلعة الحمراء، برسالة غير واضحة نشرها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

لاعب المارد الأحمر دخل في خلافات كبيرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الماضية، بعدما قررت الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم الجاري، ووضعت أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال.

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الخلافات تطورت بعدما أشاد اللاعب في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالوزير السعودي تركي آل الشيخ، ولام على مجلس الخطيب، في الوقت الذي يتنازع به الطرفان.

وكتب عاشور: "عمر الرجاله ما تبيع الرجالة واسأل الرجاله اللي اتعاملت معاه ويابخت اللي معاه راجل".

حسام عاشور 🗣️ :



" عمر الرجاله ما تبيع الرجاله ، و اسأل الرجاله اللي تعاملت معاه و يا بخت اللي معاه راجل".



هكذا كتب عاشور عبر حسابه في انستجرام، يذكر أن لاعبي #الاهلي أجروا المسحة الطبية اليوم، وغاب عاشور عن إجراء المسحة بسبب عدم إخباره بالموعد على حد زعمه . pic.twitter.com/KYKvejY9MV — جول مصر (@goaleg) June 21, 2020

البعض فسر رسالة مسمار وسط الملعب بأنها تأتي لعدم إخطاره من قبل الأهلي بموعد إجراء مسحة فيروس كورونا المستجد على اللاعبين، والتي أُجريت اليوم الأحد، في حين خضع لها كافة لاعبي الفريق.

وطالب جمهور المارد الأحمر بالكف عن توجيه الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتزام الصمت خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على ما تبقى له من قيمة لديهم.

يذكر أن الأندية المصرية تستعد لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، إذ تعود مباريات الدوري المصري الممتاز، للانطلاق من جديد في 25 من يوليو المقبل.