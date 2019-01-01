لاعب سامبدوريا الإيطالي ضمن خيارات الأهلي السعودي

نادي سامبدوريا الإيطالي الذي يمتلك عقد راميريز

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قالت تقارير صحفية سعودية مقربة من النادي الأهلي أن الإدارة وضعت اللاعب الأورجوياني جستون راميريز ضمن خياراتها من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل إغلاق الميركاتو.

إدارة الأهلي تعمل بكل قوة على إيجاد لاعب من أجل قيده بدلًا من الصربي أليكسيتش، الذي خرج من حسابات المدير الفني.

وقالت التقارير أن نادي سامبدوريا الإيطالي الذي يمتلك عقد راميريز طالب بالحصول على 6 ملايين يورو من أجل التخلي عن اللاعب.

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وتعمل إدارة النادي الأهلي على تخفيض هذا المبلغ من أجل ضم اللاعب قبل نهاية الميركاتو الصيفي بنهاية أغسطس وإلا الاتجاه للخطة البديلة.

التقارير قالت أن إدارة الأهلي وضعت خطة بديلة بالتفاوض مع الأوكراني يافين كونوبليانكا في حالة فشل التفاوض مع إدارة نادي سامبدوريا