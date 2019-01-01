جروس للاعبي الأهلي: لم نفقد المنافسة على اللقب.. ضاعفوا جهودكم

المدرب السويسري يكتفي بالتدريبات اليومية في التوقف الدولي

لم ينجح مخطط السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، حول استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لإقامة معسكر خارجي، لتعويض عدم بداية مهمته م الفريق منذ بداية الموسم.

الدوري السعودي متوقف حاليًا، إثر استعداد المنتخب الوطني لمواجهة أوزباكستان في 14 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكذلك يخوض الأخضر مباراة ودية أمام منتخب باراجواي، عقب عودته من طشقند في 19 من الشهر الجاري.

وجاء إلغاء السويسري لمعسكر الراقي الخارجي، إثر وجود 14 لاعبًا دوليًا يغيبوا عن الفريق خلال الفترة الحالية، وهو ما يعني عدم تحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر.

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وقال جروس، للاعبيه على هامش مران أمس الأحد، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية": "يحب أن نستفاد بشكل كبير من فترة التوقف الحالية على المستوى البدني والفني، سنرتب أوراقنا من جديد، لأننا ما زلنا في المنافسة ولم نفقدها".

وأضاف: "لم نفقد شيئًا ولا نريد أن نفقد شيئًا، نحتاج لمضاعفة الجهود والتركيز لتحقيق أهدافنا في نهاية الموسم".

ومن المقرر أن تخوض كتيبة جروس مباراة ودية أمام الفيحاء خلال التوقف، في 15 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.

الراقي يستأنف مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الفيصلي في 23 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة.