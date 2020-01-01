مؤمنة: لن نضحي بالموسم من أجل جروس والأهلي في حاجة لجهاز على مستوى عالٍ

المرشح المحتمل لرئاسة الأهلي يتحدث عن المستوى الفني للفريق

أوضح عبد الإله مؤمنة؛ المرشح المحتمل لرئاسة النادي الأهلي السعودي، أنه سيجتمع مع السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للراقي، من أجل مناقشة أسباب تراجع أداء الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أن رحيل المدرب سيكون الخيار الأول، إذا استمر الوضع كما هو عليه.

مؤمنة تقدم أمس السبت، رسميًا بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الجداوي خلفًا لأحمد الصائغ، الذي أسقطت هيئة الرياضة عضويته بناءً على مستندات قدمتها الجمعية العمومية للنادي، تثبت وجود مخالفات مالية عليه.

وقال مؤمنة، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "الفترة المقبلة صعبة للغاية، فترة بها تحدي كبير ونحن لا نزال في منتصف الموسم، وبنهاية الموسم سيختلف الوضع تمامًا من ناحية التعاقدات".

المزيد من الفرق

وأضاف: "حاليًا المستوى الفني غير منطقي بالمرة، هناك أخطاء كثيرة وأمور تحتاج قرارات عاجلة، حاليًا ما بأيدينا أن نقوي المدرب جروس ونتناقش معه في الأمور الفنية، لكن لن نقبل باستمرار بهذا المستوى، في الأربع المباريات الأخيرة لمستوى لا يرضي أحد، نحن ننافس على الدوري والكأس، ولا بد من تحسين الأوضاع".

بعد تقديم أوراق ترشحه - مؤمنة: أمامنا تحديات كبيرة بالأهلي ونحن لها

المرشح المحتمل لرئاسة الراقي، واصل: "إذا شعرنا أنه ليس هناك أي تطوير في المستوى، فلا بد من تطوير الجانب الفني بالكامل، لكن سندرس وقتها الأمور المالية ووضع النادي من ناحية إمكانية تسديدها أم لا".

وتابع: "لن نستعجل في إقالة جروس، لكن لن نضحي ببقية الموسم وبكأس الملك حتى نصبر على المدرب، على الأجل القصير هدفنا حاليًا الوصول لنهائي كأس الملك، وبالنسبة للدوري لا نزال ننافس، نعمل تراجعنا مؤخرًا، لكن نمتلك عناصر قوية وأصحاب خبرة، المشكلة حاليًا أن الأهلي في حاجة لجهاز تدريبي على مستوى عالٍ وجهاز إداري على مستوى عالٍ".

بسؤاله عن منصب الأمير منصور بن مشعل في مجلس إدارته، أوضح: "الأمير منصور هو المسؤول عن إدارة الكرة بالنادي، وسيستمر، والأهم عندنا هو الأهلي، فهو النادي العملاق الكبير وكلنا محبون له".

يذكر أن الراقي تعادل أمام العدالة في مباراته الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف لكل منهما، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصافة، وخمس نقاط عن الصدارة.