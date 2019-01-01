البلايلي: بلماضي ساعدني كثيرًا وعلى شباب الجزائر ألا ييأس

محترف الأهلي السعودي يشيد بمدرب منتخب الجزائر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف أهلي جدة السعودي، بالشكر إلى جمال بلماضي؛ المدير الفني للمنتخب الجزائري، على دعمه له خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه بالثقة حصد محاربو الصحراء لقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

رفاق محترف الراقي توجوا في يوليو الماضي أبطالًا للبطولة القارية بعدما تغلبوا على منتخب السنغال في النهائي بهدف بغداد بونجاح، على استاد القاهرة الدولي.

البلايلي يؤكد على سعادته بالانضمام للأهلي

وقال البلايلي، خلال تصريحات تليفزيونية: "أرغب في توجيه الشكر لبلماضي على دعمه لي خلال الفترة الماضية، هو ساعدني كثيرًا، ووضع الثقة فينا جميعًا حتى تحقق الحلم بهذا الجيل المميز ومساندة الجمهور العظيم".

وأضاف: "شكرًا لعائلتي وزوجتي والجمهور الداعم لي، وأود أن أنصح الشباب الجزائري بألا ييأس أبدًا، واصلوا العمل، فمن لديه موهبة بالعمل لن يفشل".

يذكر أن الجزائري كان قد انضم للأهلي السعودي في أواخر أغسطس الماضي، قادمًا من الترجي التونسي لمدة ثلاثة مواسم، لينتهي عقده في صيف عام 2022.