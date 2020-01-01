أخبار أهلي جدة | تفادي التمرد وتصريح دي سوزا المفهوم بشكل خاطئ

أبرز أخبار الأهلي السعودي بيوم الثلاثاء 7 إبريل

لا تزال أزمة أهلي جدة المالية تتصدر عناوين الأخبار الخاصة بالفريق السعودي خاصة ملف الأجانب ومطالبة البعض بالرحيل إلا أن مجلس الإدارة وضع حلًا لتجنب تمرد اللاعبين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ودوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

قصة خيالية بالدوري السعودي - الشعوذة تُجبر اللاعبين على عصيان قرار الحكم

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020 ...

أغرب موقف بالدوري السعودي – لاعب يتلقى صفعة على وجهه من شقيقه بسبب "كارت أحمر"

نأخذكم في جولة مع قصة من مباراة سابقة بين الأهلي والاتحاد. (طالع التفاصيل)

خطوتان من إدارة الأهلي لتفادي "تمرد" اللاعبين

تعمل إدارة الأهلي جاهدة لحل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة وتفادي تمرد البعض منهم خاصة الأجانب، خاصة بعدما أثيرت أخبار خلال الأيام الأخيرة حول رغبة بعض اللاعبين فسخ عقودهم مثل لوكاس ليما وجوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي. (طالع التفاصيل)

تطورات إصابة خبراني

أنهى محمد خبراني؛ مدافع الراقي، برنامجه العلاجي بعدما أصيب بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثالثة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تدريبات الكرة.

سوزا يوضح حقيقة الرغبة في الرحيل

أكد جوزيف دي سوزا؛ لاعب الراقي، أن تصريحاته حول الرحيل عن الفريق فُهمت بشكل خاطئ، موضحًا شرطًا للاستمرار أطول فترة بالنادي الجداوي. (طالع التفاصيل)