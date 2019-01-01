قانونيًا - هل ستنجح خطة منصور بن مشعل للإطاحة بالصائغ؟

الأزمات بين الثنائي لم تهدأ، وبعد دعم بن مشعل للصائغ، الآن يخطط لحل مجلسه!

يحمل جمهور الأهلي السعودي همّين؛ الفريق الأول لكرة القدم، والهم الذي يكبر يومًا بعد يوم؛ الخلافات بين أحمد الصائغ؛ رئيس النادي، والأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة.

تقارير صحفية عديدة أكدت أن بن مشعل يخطط للإطاحة بالصائغ عن طريق إرساله لخطاب لأعضاء الجمعية العمومية، لعقد اجتماع طارئ لحل مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

وأوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد؛ المستشار القانوني، موقف هذا الاجتماع، حيث قال خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "طبعًا لا يحق للجمعية العمومية على الإطلاق حل مجلس الإدارة، وصيغة الخطاب خاطئة، فليس من صلاحيات الجمعية العمومية حل المجلس، إذا راجعنا اللوائح سنجد أنه ليس من صلاحيات العمومية حل الإدارة، إذًا من حيث الصيغة فهو مخالف".

منصور بن مشعل وأحمد الصائغ - صدام مُتوقع وحل مبكر

وأضاف: "المادة 28 في اللائحة تثبت أنه ليس من اختصاصات الجمعية، هناك مادتان في اللائحة؛ مادة تتحدث عن إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وأخرى إسقاط العضوية بصفة عامة، الأولى رقم 28 فقرة 2 تكون بقرار من مجلس الإدارة بنفسه، إنما الثانية فهي المادة 10 ومن اختصاص العمومية أن تسقط عضو مجلس الإدارة، أي أن العمومية تسقط العضو وليس مجلس الإدارة".

يذكر أن بن مشعل هو من دعم الصائغ بقوة لتولي رئاسة النادي الجداوي في ظل عزوف عدد من رموز النادي عن الترشح للرئاسة.

لكن الأزمات بدأت بين الثنائي فور انطلاق الموسم، وتحديدًا مع وداع دوري أبطال آسيا ثم فقدان النقاط بالدوري المحلي، ليصدر قرار إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني، وهو ما أيده بن مشعل وعارضه الصائغ، لعدم وجود سيولة مالية في النادي آنذاك.

وخرج المشرف على الكرة ليوجه الاتهامات لرئيس النادي في كل اتجاه، محملًا إياه مسؤولية كافة الأزمات، ليخرج الأخير للرد عليه، في واقعة مؤسفة.