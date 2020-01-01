السومة: الإصابات أثرت على الأهلي ونعد جمهور الكويت بالفوز

المهاجم السوري يعود للملاعب غدًا بعد اكتمال شفائه من إصابة الخلع في الكتف

يرى السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة السعودي، أن إصابة عدد من اللاعبين أثر على فريقه، مؤكدًا أنه لا يفكر حاليًا في أي شيء سوى الفوز أمام استقلال طهران الإيراني.

الراقي يستضيف الفريق الإيراني غدًا الإثنين، على استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال السومة، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية، وكذلك لعدد من الإصابات أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق، لكننا جاهزين لمواجهة الغد، ويجب علينا التركيز في الملعب فقط والابتعاد عن أي شيء خارج الملعب".

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وأضاف: "سنلعب غدًا مواجهة قوية أمام منافس قوي، ويجب علينا تحقيق الفوز، للمضي قدمًا في مشوارنا الآسيوي".

السوري اختتم: "نلعب هنا في الكويت على أرضنا، وقامت الجماهير باستقبالنا بشكل رائع في المطار، وهذا ليس بغريب على الأحباء في الكويت، فهم لهم مكانة خاصة في القلب، وإن شاء الله نعدهم بتحقيق الفوز".

يذكر أن الراقي استهل مشواره في البطولة القارية بالتعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، وكذلك تعادل الاستقلال أمام الشرطة العراقي، لتتساوى كافة فرق المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة لكل منها.