الأهلي إلى الكويت دون جروس وبهلكي يقود الفريق

الراقي يغادر لملاقاة استقلال طهران

تغادر بعثة أهلي جدة السعودي بعد قليل، المملكة متجهة إلى دولة الكويت، استعدادًا لملاقاة استقلال طهران الإيراني، المقرر إقامتها بعد غدٍ الإثنين.

المباراة من المقرر أن تقام على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ولم يرافق السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، البعثة، إذ يستعد مجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، والمشرف العام على الكرة الأمير منصور بن مشعل، لإعلان إقالته بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ويقود المدرب الوطني مازن بهلكي الراقي خلال مواجهة الفريق الإيراني، إلى أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

إقالة المدرب السويسري تأتي بعدما تلقى الفريق الهزيمة أمام الوحدة بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليبتعد الراقي عن الصدارة بفارق ثماني نقاط.

يذكر أن الأهلي كان قد استهل مشواره الآسيوي بالتعادل الإيجابي أمام الوحدة الإماراتي، بهدف لكل منهما، على استاد آل نهيان.

ويتساوى الفريق الجداوي مع كافة فرق مجموعته الآسيوية بنقطة وحيدة لكل منهم، لكن يحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف الاستقلال، ويأتي الشرطة العراقي ثالثًا ثم الوحدة.