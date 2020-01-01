حسين عبد الغني: الوضع اختلف عن 2008 والكبير مكانه محفوظ

الأهلي يستهل مشواره الآسيوي بملاقاة الوحدة الإماراتي

أكد حسين عبد الغني؛ قائد أهلي جدة السعودي، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز أمام الوحدة الإماراتي على أرضه، موضحًا أن هدفه التأهل للدور المقبل بدوري أبطال آسيا.

الراقي يحل ضيفًا على الوحدة، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان الفريقان قد التقيا في مجموعات البطولة القارية عام 2008، وتعادلا بالسعودية 0-0، ثم هُزم الراقي في أبو ظبي 2-1.

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وقال عبد الغني، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا أهداف محددة في مواجهة الغد، وهي العودة من أبو ظبي بنتيجة إيجابية، لكن في الوقت نفسه المباراة صعبة على الفريقين، وكل فريق لديه دراية كاملة عن نقاط القوة والضعف في الفريق الآخر، وهذا يزيد من صعوبة المباراة".

وأضاف: "الأندية الكبيرة مكانها محفوظ، والأهلي يبقى كبير دائمًا، ففي 2008 لعبنا هنا، ولكنها كانت مباراة انتقالية بلاعبين شباب، أما الآن الوضع مختلف، ولدينا القدرة على تحقيق الانتصار والمضي قدمًا في البطولة الآسيوية".

يذكر أن الراقي ودع النسخة الماضية من البطولة القارية من دور الـ16، إذ تلقى الهزيمة أمام الهلال السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

العنابي كذلك ودع من دور الـ16 على يد النصر السعودي، إذ تعادلا ذهابًا 1-1، ثم خسر الوحدة إيابًا 3-2.