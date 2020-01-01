بيان رسمي من الأهلي لنفي عودة تركي آل الشيخ للرئاسة الشرفية وتأجيل لقاء الهلال

البيان يكشف تفاصيل الزيارة ويعلن عن تأجيل ودية الهلال السعودي

أصدر النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل زيارة رئيس النادي محمود الخطيب، لتركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مؤكدًا أنه لقاء ودي للغاية.

بعض التقارير الصحفية كانت قد خرجت في الساعات الأخيرة تؤكد عودة آل الشيخ لمنصب الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء من جديد إلا أن البيان نفى ذلك.

وضم البيان كذلك الإعلان عن تأجيل ودية المارد الأحمر أمام الهلال السعودي في اعتزال الليبي طارق التائب، إلى مارس المقبل، في ظل ضغط مباريات الشياطين الحمر خلال الشهر الجاري.

نص البيان جاء كالتالي كما: "لبى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لزيارة الأخير بمنزله للاطمئنان على صحة آل الشيخ، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الخطيب بمنزله قبل أسابيع.

"جاء اللقاء وديًا للغاية وفي أجواء تعكس أواصر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ووسط ترحاب شديد من جانب المستشار تركي آل الشيخ، الذي عبر عن امتنانه بزيارة الكابتن الخطيب وعن حبه لمصر والنادي الأهلي الذي يعشقه".

وأضاف: "واطمأن رئيس الأهلي على صحة المستشار تركي آل الشيخ، ودار حوار مطول عن الطبيب الأمريكي المعالج له، وأجرى معه اتصالًا هاتفيًا أثناء الجلسة لاستشارته طبيًا عن حالة الكابتن محمود الخطيب، للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه. وطلب الطبيب الأمريكي كل الفحوصات والأشعات التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرًا لتشخيص الحالة".

واختتم: "وانتقل الحوار بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ حول الموعد المقترح لمشاركة الأهلي في مهرجان النجم الليبي طارق التايب، بمواجهة الهلال السعودي، ونظرًا إلى ارتباطات الأهلي الرسمية خلال هذه الفترة، أجرى المستشار تركي آل الشيخ اتصالًا هاتفيًا برئيس نادي الهلال السعودي، وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر في مارس المقبل لإقامة المهرجان".

يذكر أن تركي آل الشيخ هو الآخر أكد أن اللقاء مع بيبو لم يتطرق به إلى أي شأن رياضي، تاركًا أمر عودته للرئاسة الشرفية في يد مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)