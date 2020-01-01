ثلاثة قرارات من الخطيب وراء استقالة تركي آل الشيخ

الوزير السعودي عاد للاستقالة للمرة الثانية

فاجأ الوزير السعودي تركي آل الشيخ الجميع أمس الإثنين، بإعلانه الاستقالة من منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، دون إبداء أي أسباب خلال إعلانه.

الوزير كان قد استقال من منصبه من عامين، قبل أن يعود من جديد قبل أشهر في ظل إعلان مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، أن قبول استقالة رؤساء الشرف ليس من مبادئ النادي، لكن لم تسر الأمور بعد ذلك على ما يرام، ليعود بالأمس للاستقالة من جديد. (طالع التفاصيل)

وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عن الأسباب التي دفعت تركي آل الشيخ للعودة من جديد لصفوف جمهور المارد الأحمر.

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وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار": "علمت من مصادري الحقيقة من داخل جدران القلعة الحمراء أن عدم موافقة الخطيب على تحمل آل الشيخ لتكاليف طائرة خاصة تنقل الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، بالإضافة إلى رفض مجلس الأهلي تحمل الوزير السعودي لتكاليف طائرة أخرى تنقل مجموعة كبيرة من جمهور الأهلي ذهابًا وإيابًا إلى جنوب إفريقيا أيضًا، مع تحمل نفقات إقامتهم بالكامل هناك".

وأضاف: "كذلك رفضت إدارة الأهلي وتحديدًا محمود الخطيب صرف مكافآت من آل الشيخ للاعبين والجهاز الفني والإداري عقب الفوز أمام صن داونز".

منذ الانتخابات وحتى الاستقالة - مشوار تركي آل الشيخ مع الأهلي

الإعلامي تابع: "ومن هنا شعر أنه بعيدًا عن إطار الرئاسة الشرفية، فهو يعتبرها ليست مجرد تشريف بقدر ما هي عطاء، وعندما قرر أن يعطي اعتذر المسؤول عن قبول هذا العطاء، فوجد أنه ليس له دور بالأهلي".

يذكر أن بعثة الشياطين الحمر تتواجد حاليًا في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في السابع من الشهر الجاري، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، سجلها الظهير التونسي علي معلول، على استاد القاهرة الدولي.