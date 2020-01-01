رسميًا - عبد الله السعيد يغيب عن مواجهة بيراميدز والأهلي

هداف الكتيبة الزرقاء غيابه سيؤثر بشكل كبير على فريقه

تأكد بشكل رسمي غياب عبد الله السعيد؛ هداف بيراميدز، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي، للإيقاف.

المباراة من المقرر أن تقام في السادس من فبراير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب السعيد لتراكم البطاقات، بعدما تحصل على الإنذار الثالث منذ قليل خلال مواجهة إف سي مصر، وكان قد تحصل على إنذارين من قبل خلال جولتي الجونة والمصري بالجولتين 8 و9.

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وحقق بيراميدز الفوز في لقاء مصر بثنائية سجلها نبيل دونجا وإسلام عيسى، مقابل هدف وحيد أحرزه مصطفى سلطان.

الكتيبة الزرقاء تحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، بفارق عشر نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، والذي خاض 12 مباراة فقط.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب، إذ حقق فوزين فقط، وتعادل في خمس مباريات، بينما تلقى ثماني هزائم.