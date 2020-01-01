تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمجلس الأهلي: أي فتى أضعتم؟!

صفقة رمضان صبحي، دفعت الوزير السعودي لمعاتبة مجلس الأهلي

وجه تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري، ووزير الترفيه السعودي الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة قوية إلى مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بعد إعلان نادي بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي.

النادي الأزرق أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، ضم رمضان – ابن الـ23 عامًا – ولاعب الأهلي السابق وهدرسفيلد الإنجليزي، لمدة خمس سنوات، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة، بعدما رفض اللاعب البقاء في القلعة الحمراء.

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وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عندما يكون سورك قصير تكون مستباح .. اضاعوني وأي فتى اضاعوا !".

عندما يكون سورك قصير تكون مستباح .. اضاعوني وأي فتى اضاعوا ! Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, September 7, 2020

الوزير السعودي كان قد دخل في مشكلات كثيرة مع مجلس الخطيب، شهدت فترات تصالح، لكنها عادت سريعًا إلى المشكلات من جديد، أعلن على إثرها الأحمر قبوله استقالة آل الشيخ من منصب الرئيس الشرفي للنادي ورد كافة تبرعاته له.

يذكر أن اللاعب قضى الموسم ونصف الماضيين معارًا بالأهلي المصري ، وسط محاولات عدة لشرائه نهائيًا، كانت قد انتهت بموافقة النادي الإنجليزي على إتمام الصفقة.

وتفاجأ مجلس القلعة الحمراء بإخطار صبحي له بعدم رغبته في البقاء في صفوف النادي في الموسم المقبل، مبلغًا عزمه الرحيل إلى النادي الناشئ حديثًا. ( طالع التفاصيل )