هدف الأهلي يتسبب في إحالة كريم حسن شحاتة للتحقيق في الزمالك

هدف الأهلي ضد بيراميدز مازال يثير الجدل

أعلن الزمالك تحويل المذيع في قناة النادي "كريم حسن شحاتة" للتحقيق بسبب حديثه الإيجابي عن هدف الأهلي المصري ضد بيراميدز في الجولة الأخيرة من الدوري المصري ، والذي أثار الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي المصري.

الأهلي نجح في تحقيق فوزه الـ12 على التوالي وبنسبة 100% من مبارياته في الدوري المصري بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام بيراميدز، وقد اعترض لاعبو الأخير كثيرًا وطالبوا بإلغاء الهدف لوجود كرتين في الملعب لحظة تنفيذ الفريق الأحمر للركلة الركنية التي أسفرت عن الهدف.

فحص طبي جديد لرمضان صبحي بعد مباراة الأهلي والجيش

المزيد من الفرق

ودافع عدد من الحكام عن قرار الحكم إبراهيم نور الدين احتساب الهدف وأيدوه تمامًا، وأحدهم كان أحمد الشناوي الذي استضافه كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأبيض أن الرئيس مرتضى منصور قرر إحالة كريم شحاتة للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الأهلي ضد بيراميدز، وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين ناديين ليس له علاقة بها.